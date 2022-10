Max Verstappen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1

Max Verstappen, pilota della Red Bull già matematicamente campione del mondo, ha vinto anche il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Nella gara corsa domenica sera ad Austin, in Texas, Verstappen ha preceduto Lewis Hamilton della Mercedes e Charles Leclerc della Ferrari, andando a vincere per la tredicesima volta in diciannove gare disputate. Ha così eguagliato il record di maggior numero di vittorie in una stagione, fin qui condiviso da Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

Grazie al suo primo posto, e al quarto del compagno di squadra Sergio Perez, la Red Bull ha vinto matematicamente anche il titolo costruttori, come non succedeva dal 2013. Nelle ultime tre gare della stagione, quindi, rimarranno da definire soltanto le classifiche finali.

