Max Verstappen ha vinto il Mondiale di Formula 1

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il titolo Mondiale della Formula 1, il suo secondo consecutivo. Lo ha fatto vincendo il Gran Premio del Giappone, corso domenica mattina sul circuito di Suzuka, e grazie alla penalizzazione data a fine gara a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha infatti tagliato il traguardo da secondo — cosa che avrebbe rimandato la vittoria di Verstappen — ma è stato “retrocesso” di cinque secondi (e quindi una posizione) per come si è difeso dagli attacchi di Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen, nelle ultime curve.

Il Gran Premio del Giappone, che si tornava a correre a Suzuka dopo tre anni di assenza causata dalla pandemia, è stato fortemente influenzato dalla pioggia. La gara è stata infatti interrotta dopo pochi giri dalla partenza, per circa due ore, e poi è ripresa in formato ridotto per non superare il limite delle tre ore. L’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, è uscito di pista nei primi giri e si è dovuto ritirare.

Il prossimo Gran Premio — il quartultimo della stagione — si terrà ad Austin, negli Stati Uniti, domenica 23 ottobre. Verstappen, che ha appena compiuto 25 anni, si presenterà quindi da campione del mondo in carica e avrà l’opportunità di migliorare una stagione da record in cui ha saputo vincere dodici Gran Premi su diciotto disputati. Nelle ultime gare verrà inoltre deciso il titolo costruttori, che con ogni probabilità andrà alla Red Bull, in vantaggio di oltre 150 punti sulla Ferrari.