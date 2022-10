È morto l’imprenditore austriaco Dietrich Mateschitz, co-fondatore e proprietario di Red Bull

Sabato è morto l’imprenditore austriaco Dietrich Mateschitz, co-fondatore e proprietario dell’azienda di bevande energetiche Red Bull e proprietario di Red Bull Racing, squadra austriaca di Formula Uno: aveva 78 anni.

Mateschitz era nato il 20 maggio del 1944 a Sankt Marein im Mürztal, un comune austriaco con meno di 3mila abitanti. Dopo aver lavorato per alcune multinazionali, tra cui Unilever e Procter&Gamble, fondò Red Bull nel 1984, insieme all’imprenditore thailandese Chaleo Yoovidhya, rilevando e trasformando in un marchio internazionale la bevanda energetica Krating Daeng, fino a quel momento venduta soprattutto in Asia a operai e autotrasportatori impegnati in lunghi e faticosi turni di lavoro. L’azienda diventò in poco tempo una delle più importanti società nel settore delle bevande non alcoliche: solo l’anno scorso Red Bull ha venduto quasi 10 miliardi di lattine in 172 paesi del mondo.

Come proprietario di Red Bull Mateschitz divenne noto anche per gli enormi investimenti che fece soprattutto (ma non solo) nello sport: ad oggi Red Bull gestisce squadre di calcio, di hockey su ghiaccio e di Formula Uno, oltre ad aver stipulato contratti con centinaia di atleti.

