Weekly Beasts

Uno dei segnali dell’arrivo di Halloween sono le zucche decorate che cominciano a materializzarsi in giro. Anche negli zoo, come quello di Whipsnade, in Inghilterra, dove una zucca è stata fotografata insieme a un suricato, o viceversa. Altri animali degni di nota sono un cane e i suoi muscoli mentre prende un frisbee, file ordinate di uccelli al tramonto e altri uccelli in volo che creano una “v” rovesciata, un camaleonte velato del colore della foglia che stringe, lo sbadiglio di un leone, e piccioni in una pozzanghera che riflette il Big Ben del palazzo di Westminster sottosopra, se qualcuno volesse usarla come metafora.