Nel terzo trimestre del 2022 Netflix ha avuto 2,4 milioni di nuovi abbonati, un grosso aumento dopo i molti persi nella prima metà dell’anno

Nel terzo trimestre del 2022 Netflix ha avuto 2,4 milioni di nuovi abbonati, dopo che nella prima metà dell’anno ne aveva persi circa la metà. È molto più delle previsioni della stessa azienda, che si aspettava un aumento di un milione di abbonati in questo trimestre. In un comunicato, Netflix ha fatto sapere che la maggior parte dei nuovi iscritti arriva da paesi diversi dagli Stati Uniti e che attualmente i suoi abbonati sono in totale 223 milioni.

Nei primi tre mesi dell’anno dell’anno Netflix aveva perso 200mila abbonati e quasi un milione nei successivi tre, un periodo per cui comunque aveva stimato di perderne fino a 2 milioni a causa della crescente concorrenza e della condivisione degli account con persone al di fuori dei propri nuclei famigliari. Adesso però Netflix ha detto di essere «sulla buona strada per accelerare di nuovo la crescita»: uno dei modi in cui punta a farlo è attraverso un abbonamento con un prezzo più economico di quelli attuali che però includerà interruzioni pubblicitarie, disponibile anche in Italia dal 3 novembre. Nel quarto trimestre l’azienda si aspetta di ottenere 4,5 milioni di nuovi abbonati.

