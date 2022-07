Nel secondo trimestre dell’anno Netflix ha perso quasi un milione di abbonati, molti meno del previsto

Nel secondo trimestre dell’anno Netflix ha perso 970mila abbonati. È un numero enorme per la più importante piattaforma di streaming al mondo, ma è decisamente inferiore a quello che gli analisti e la società avevano prospettato mesi fa. Ad aprile infatti, quando era stata annunciata la perdita di 200mila abbonati, Netflix aveva detto che nei successivi tre mesi si sarebbe aspettata di perdere fino a 2 milioni di abbonati, per via della crescente concorrenza e della condivisione degli account con persone al di fuori dei propri nuclei famigliari. Secondo l’amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, la perdita è stata contenuta soprattutto grazie alla popolarità della serie Stranger Things, la cui quarta stagione è stata pubblicata in due momenti: sette episodi il 27 maggio e gli ultimi due episodi il primo luglio.

– Leggi anche: Nell’industria musicale tutti sognano un “effetto Stranger Things”