La scomparsa dell’atleta iraniana Elnaz Rekabi, che aveva gareggiato senza velo

Caricamento player

Da lunedì non si hanno notizie di Elnaz Rekabi, atleta iraniana che domenica aveva partecipato ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva di Seul, in Corea del Sud, e che aveva attirato molte attenzioni perché aveva deciso di gareggiare senza indossare il velo islamico, che le donne iraniane sono obbligate a indossare anche quando partecipano a competizioni sportive.

Elnaz Rekabi ha 33 anni ed è un’atleta molto nota nel suo sport, vincitrice della medaglia di bronzo ai campionati mondiali di arrampicata del 2021. Nelle gare aveva finora utilizzato un velo islamico (o hijab) appositamente modificato per fare sport: domenica aveva però deciso di gareggiare senza il velo, per protestare contro il regime del suo paese, come moltissime donne stanno facendo da settimane in Iran. Alla fine era arrivata quarta, ma il video del suo gesto era stato condiviso da moltissime persone sui social network come esempio del movimento di protesta e di liberazione femminile, e commentato dai giornali di tutto il mondo.

Lunedì mattina Rekabi sarebbe dovuta ripartire insieme al resto della sua squadra per l’Iran, ma da lunedì sera non si hanno più informazioni di dove si trovi. Una fonte vicina a Rekabi ha detto alla versione in lingua persiana di BBC che da lunedì sera i suoi amici non riescono a contattarla. I responsabili del Garden Seoul Hotel, l’hotel dove alloggiava, hanno detto a BBC che Rekabi e gli altri membri della squadra iraniana sono andati via lunedì mattina, senza aggiungere maggiori dettagli.

Ma una fonte a conoscenza dei fatti che ha voluto rimanere anonima ha detto a BBC che a Rekabi sarebbero stati tolti passaporto e telefono cellulare. Non ha specificato chi lo abbia fatto né dove si trovi ora l’atleta, ma si teme che possa essere riportata in Iran e incarcerata per il suo gesto.

È quello che sostiene IranWire, sito gestito da oppositori del regime in Iran, secondo cui Elnaz Rekabi sarebbe stata condotta nella sede dell’ambasciata iraniana a Seul dal responsabile della federazione di arrampicata del paese, Reza Zarei, su ordine del capo del comitato olimpico iraniano, Mohammad Khosravivafa. Una volta lì sarebbe stata informata dell’arresto di suo fratello in Iran, e sarebbe stata convinta a consegnare passaporto e cellulare con la promessa di essere riportata in sicurezza in Iran e della liberazione di suo fratello. In realtà, secondo le fonti di IranWire, una volta tornata in Iran Rekabi verrà portata direttamente nel carcere di Evin, a Teheran. Al momento Rekabi dovrebbe trovarsi ancora a Seul.