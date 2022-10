La Russia ha attaccato di nuovo Kiev

La Russia ha attaccato nuovamente Kiev, una settimana dopo il gravissimo bombardamento che aveva colpito sia la capitale ucraina che diverse altre città. L’attacco è avvenuto intorno alle 7 locali (le 6 in Italia). Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha detto che nell’attacco è stato colpito il quartiere residenziale di Shevchenkivskiy, che si trova nel centro della città. Al momento non ci sono notizie di morti o feriti, e i soccorritori sono sul posto.

Explosions in Kyiv. @AndriyYermak announces caused by kamikaze drones. One video via https://t.co/6X8XtQx6ah pic.twitter.com/ZCfcntXi87 — Nick Schifrin (@nickschifrin) October 17, 2022

L’attacco del 10 ottobre era stato il primo contro la capitale ucraina dopo diversi mesi, ed era stato compiuto come ritorsione per l’esplosione sul ponte che collega la Russia alla Crimea, che per i russi aveva una grandissima importanza strategica nel conflitto e veniva usato per il rifornimento dell’esercito russo impegnato nell’invasione del sud dell’Ucraina.

Come già nell’attacco del 10 ottobre, anche in questo caso, secondo le autorità locali sarebbero stati usati i cosiddetti “droni kamikaze” di produzione iraniana, che si schiantano contro un obiettivo facendo detonare il proprio esplosivo, se armati, e quindi autodistruggendosi.

