SpaceX ha chiesto soldi al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per mantenere il collegamento Internet con Starlink in Ucraina

Secondo alcuni documenti visti da CNN e da altri media americani, l’azienda tecnologica di Elon Musk SpaceX ha chiesto al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di contribuire economicamente per continuare a garantire l’accesso a Internet all’Ucraina grazie al suo servizio satellitare Starlink. In una lettera inviata al dipartimento lo scorso settembre, SpaceX diceva di non poter più finanziare il servizio Starlink come aveva fatto negli ultimi mesi e chiedeva di contribuire al suo mantenimento con alcune decine di milioni di dollari al mese: l’azienda sosteneva che i costi per garantire il servizio fino a fine anno avrebbero superato i 120 milioni di dollari (circa 123 milioni di euro) e nei successivi 12 mesi avrebbero superato i 400 milioni (410 milioni di euro).

Lo scorso marzo SpaceX aveva inviato in Ucraina una fornitura di antenne e altri dispositivi per potersi collegare a Starlink, il suo servizio per connettersi a Internet via satellite: nei mesi successivi il servizio era diventato uno strumento essenziale per fare in modo che l’esercito e il governo ucraino potessero comunicare anche quando le reti via cavo e quelle cellulari erano state danneggiate dai bombardamenti russi. Nella lettera, SpaceX diceva però di non poter «più donare nuovi strumenti all’Ucraina, né sovvenzionare quelli già in uso per un periodo indefinito di tempo». Tra i documenti visti da CNN c’era anche una lettera in cui Valerij Zaluzhnyj, capo delle forze armate ucraine, chiedeva a SpaceX 8mila nuovi dispositivi per collegarsi a Starlink.

Secondo vari media, da fine settembre in Ucraina sono stati segnalati vari malfunzionamenti nei sistemi di Starlink che hanno creato problemi alle forze ucraine durante i combattimenti nell’est del paese. La notizia segue peraltro le recenti discussioni rispetto al controverso piano di Musk per raggiungere un accordo di pace e interrompere l’invasione russa in Ucraina, molto criticato per essere di fatto allineato ad alcune richieste della Russia.

