L’elezione del presidente della Camera

Dopo tre votazioni andate a vuoto nella giornata di giovedì, alla Camera dei deputati l’elezione del nuovo presidente è stata rimandata almeno al quarto scrutinio, previsto per le 10.30: basterà una maggioranza assoluta dei votanti, cioè più della metà (mentre nei primi tre serviva una maggioranza dei due terzi). La coalizione di destra ha i numeri per eleggersi il proprio presidente, ma dopo quello che è successo ieri al Senato le cose non sono più così semplici. Ignazio La Russa è stato eletto senza i voti di Forza Italia, raccogliendone invece tra i 15 e i 20 nell’opposizione, non si capisce bene da chi: questo ha provocato un bel sommovimento nella destra, e dal voto di oggi si capiranno le prime conseguenze. Ci si aspetta in ogni caso che il nuovo presidente della Camera sarà della Lega, e ieri il segretario Matteo Salvini ha candidato Lorenzo Fontana, ex ministro della Famiglia ultraconservatore. Il Post segue la giornata di votazioni con un liveblog, aggiornato con tutte le cose che vale la pena sapere.