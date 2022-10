Celebripost

La metà delle persone che valeva la pena fotografare in settimana era al festival del cinema di Londra, che si svolge ogni anno con il patrocinio del British Film Institute e ci dà un’idea di cosa vedremo al cinema o in streaming nei prossimi mesi: c’erano Luca Guadagnino, Timothée Chalamet e Taylor Russel per Bones and All; Brendan Fraser per The Whale; Jennifer Lawrence per Causeway; Florence Pugh per The Wonder; Gwendoline Christie e Vanessa Kirby per The Son.

Per rimanere in tema di festival, Pierfrancesco Favino, Benedetta Porcaroli e Kasia Smutniak erano alla prima di Il Colibrì alla Festa del cinema di Roma, che durerà fino al 23 ottobre. Poi Jamie Lee Curtis e famiglia, il principe William con guantoni da boxe, Jack Casady, Grace Slick e Jorma Kaukonen dei Jefferson Airplane (la rock band psichedelica più famosa degli anni Sessanta) e Christopher Lloyd e Michael J. Fox per una reunion di Ritorno al futuro.