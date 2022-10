Google ha approvato la distribuzione sul suo Play Store di Truth Social, il social network creato dall’ex presidente americano Donald Trump

Mercoledì Google ha approvato la distribuzione sul Play Store – cioè sullo store per scaricare le app sugli smartphone Android – di Truth Social, il social network creato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Google ha dato la sua approvazione per la distribuzione solo dopo che l’app ha accettato di rendere più severa e stringente la propria moderazione dei contenuti: lo scorso agosto Google si era rifiutata di approvare la distribuzione di Truth Social sostenendo che le sue norme sulla moderazione dei contenuti fossero insufficienti e inadeguate, in particolare rispetto alle minacce e all’incitamento alla violenza. Secondo CNN le nuove norme di Truth Social dovrebbero poter portare alla potenziale rimozione di contenuti o account che incoraggino l’uso della violenza.

Truth Social (“truth” significa “verità”) era stato presentato lo scorso ottobre, e la app è disponibile dallo scorso febbraio sull’App store di Apple (ma non ancora in Italia). Trump l’aveva creato come alternativa ai social network da cui era stato rimosso per il suo coinvolgimento nell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021: l’aveva descritta come la piattaforma che puntava a «dare una voce a tutti», «per opporsi alla tirannia delle società Big Tech» e «per combatterle».