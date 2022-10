La cerimonia di incoronazione di re Carlo III sarà il prossimo 6 maggio

Il re del Regno Unito, Carlo III, verrà incoronato all’Abbazia di Westminster, a Londra, sabato 6 maggio 2023. Lo ha fatto sapere la famiglia reale britannica con un comunicato, in cui si legge che Carlo verrà incoronato «insieme alla regina consorte», sua moglie Camilla Parker-Bowles. L’incoronazione avverrà per mano dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Non ci sono ancora molti dettagli su come sarà la cerimonia, ma la famiglia reale dice che «rispecchierà il ruolo che ha il monarca oggi e guarderà al futuro, pur rispettando il legame con lo sfarzo e l’antica tradizione». Carlo III è re dallo scorso 8 settembre, il giorno in cui è morta sua madre, Elisabetta II, regina del Regno Unito per oltre settant’anni.