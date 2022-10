Il Giappone ha riaperto i propri confini ai turisti stranieri dopo due anni di restrizioni

Da oggi, martedì 11 ottobre, il Giappone ha riaperto i propri confini ai viaggiatori provenienti dall’estero, dopo oltre due anni di restrizioni imposte a causa della pandemia da coronavirus. Non c’è più un limite massimo di arrivi giornalieri e si potrà entrare in Giappone senza particolari restrizioni: per viaggiare nel paese sarà comunque necessario dimostrare di aver ricevuto almeno tre dosi di vaccino contro il coronavirus ed essere risultati negativi a un test effettuato entro 72 ore dalla partenza. Bisognerà anche rispettare l’obbligo della mascherina, che è ancora richiesta in molti luoghi al chiuso, tra cui negozi e ristoranti.

Il Giappone aveva chiuso i propri confini alle persone provenienti dall’estero fin dall’inizio della pandemia, riaprendoli molto gradualmente ai residenti di altre nazionalità, agli studenti stranieri e poi a pochissimi visitatori internazionali. Lo scorso giugno aveva cominciato ad ammettere di nuovo i turisti di un centinaio di paesi, però con l’obbligo di essere accompagnati da una guida turistica durante tutto il viaggio. Tre settimane fa infine il governo giapponese aveva annunciato la riapertura a tutti i turisti: uno degli obiettivi principali della misura è che la loro presenza contribuisca a risollevare l’economia locale.

