Almeno 17 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo sulla città ucraina di Zaporizhzhia

Nella notte tra sabato e domenica l’esercito russo ha attaccato la città ucraina di Zaporizhzhia, lanciando 10 missili in una zona residenziale: nell’attacco sono state uccise almeno 17 persone, e circa 40 sono state ferite. È il secondo attacco in pochi giorni sulla città, che è controllata dagli ucraini a differenza del resto dell’omonima regione, che è invece in gran parte occupata dalle forze russe. In un altro attacco, compiuto giovedì contro diversi edifici residenziali, erano state uccise in tutto 14 persone.

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/m0SC0H4HPq — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 9, 2022

