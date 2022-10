La città inglese di Liverpool sarà la sede della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, il più importante e seguito concorso musicale europeo, che si svolgerà tra il 9 e il 13 maggio del 2023. Gli organizzatori lo hanno annunciato venerdì 7 ottobre, dopo che nei giorni scorsi avevano detto che stavano decidendo tra due ipotesi: Liverpool e Glasgow, in Scozia.

Il paese ospitante della prossima edizione avrebbe dovuto essere l’Ucraina, dopo la vittoria dell’ultima edizione da parte del gruppo ucraino Kalush Orchestra. Ma a luglio l’Unione europea di radiodiffusione (EBU), che organizza il concorso, aveva detto che mancavano le condizioni di sicurezza per tenere l’Eurovision Song Contest in territorio ucraino, a causa dell’invasione della Russia e della guerra in corso. Al posto dell’Ucraina era stato quindi scelto il Regno Unito, dato che al secondo posto dell’ultima edizione era arrivato il cantante britannico Sam Ryder.

Liverpool will host #Eurovision 2023 on behalf of Ukraine…and it’s gonna be proper boss 👍

🇬🇧🇺🇦 Find out all about Liverpool 2023 right here: https://t.co/a1zGojGfbr pic.twitter.com/7sZ7SaYjg2

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 7, 2022