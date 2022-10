Almeno 34 persone sono state uccise in un attacco armato in un asilo in Thailandia

Almeno 34 persone sono state uccise in un attacco armato compiuto in un asilo nido della provincia di Nong Bua Lamphu, nel nord-est della Thailandia: tra i morti ci sono 22 bambini. A sparare, secondo la polizia, è stato un ex poliziotto, Panya Kamrab, che dopo l’attacco è prima fuggito in auto e poco dopo si è ucciso.

Le notizie sono ancora scarse, ma si sa che l’attacco è avvenuto nel distretto di Na Klang. Non si conoscono i motivi dell’attacco, ma un rappresentate della polizia ha detto a una tv thailandese che Panya Kamrab era stato licenziato di recente dopo essere risultato positivo a un test anti-droga.

JUST IN: Gunman shot himself to death after mass shooting at childcare centre in Nong Bua Lam Phu: Police confirmed#กราดยิง #หนองบัวลำภู pic.twitter.com/oErkJT85qv — Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022