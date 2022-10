L’Organizzazione mondiale della sanità ha emesso un’allerta per quattro sciroppi per la tosse che potrebbero aver causato la morte di 66 bambini in Gambia

Mercoledì l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha emesso un’allerta per quattro sciroppi per la tosse e il raffreddore che secondo il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus potrebbero aver causato la morte di 66 bambini nello stato africano del Gambia. Gli sciroppi in questione sono prodotti dall’azienda farmaceutica indiana Maiden Pharmaceuticals Limited e si chiamano Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup e Magrip N Cold Syrup (qui si possono vedere le immagini delle scatole): l’Organizzazione mondiale della sanità ha scritto che per ora sono stati identificati solo in Gambia ma che potrebbero essere stati distribuiti anche in altri paesi.

L’OMS scrive che alcune analisi di laboratorio hanno determinato la presenza di «quantità inaccettabili» di glicole dietilenico ed etilenico all’interno degli sciroppi: sono due composti organici tossici, che se ingeriti possono provocare danni anche fatali. Le analisi sugli sciroppi erano state fatte a seguito di un’indagine avviata dopo la morte di una serie di bambini in Gambia nei mesi passati.