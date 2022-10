Un turista ha danneggiato due busti ai Musei Vaticani: voleva incontrare il Papa

Mercoledì attorno a mezzogiorno un turista ha buttato per terra due busti di epoca romana conservati nella Galleria Chiaramonti, all’interno dei Musei Vaticani, danneggiandoli lievemente. L’uomo, un cittadino statunitense di origine egiziana, è stato subito fermato e portato dalla Gendarmeria Vaticana: secondo quanto scrive Il Messaggero aveva chiesto di incontrare il Papa e quando gli era stato risposto che non era possibile aveva buttato a terra le opere, due busti di personaggi poco noti, risalenti al I secolo dopo Cristo. Al momento sono in corso le valutazioni per la stima dei danni, in attesa del restauro.

