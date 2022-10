In Corea del Sud c’è stato un incidente con un missile balistico

Mercoledì in Corea del Sud un missile balistico è precipitato a terra ed è esploso per sbaglio vicino alla città costiera di Gangneung durante un’esercitazione militare congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti, creando panico tra le persone che hanno sentito l’esplosione e hanno visto le fiamme. L’esercitazione era stata organizzata in risposta al missile balistico lanciato martedì dalla Corea del Nord, il primo a sorvolare il Giappone dal 2017.

Il missile esploso è un Hyumoo-2, a corto raggio, e l’incidente si è verificato in una base dell’aeronautica militare sudcoreana nella periferia della città, particolarmente vicina al confine con la Corea del Nord. Molti degli abitanti di Gangneung hanno temuto che potesse trattarsi di un attacco nordcoreano, anche perché il governo e l’esercito sudcoreani non hanno dato spiegazioni sull’incidente per ore. L’esplosione comunque non sembra avere fatto feriti o danni a infrastrutture civili.

Kwon Seong-dong, politico che rappresenta Gangneung in parlamento per il Partito del Potere Popolare, il partito conservatore al governo, ha definito «irresponsabile» il comportamento dell’esercito, criticandolo per non aver tempestivamente avvisato la popolazione locale che c’era stato un guasto, su cui ha chiesto che vengano svolte indagini. L’esercito ha detto di stare lavorando per capire le cause dell’incidente.