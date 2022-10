Anche le studentesse delle scuole superiori stanno protestando in Iran

Lunedì, per il diciottesimo giorno consecutivo, in diverse città iraniane ci sono state grandi proteste per la morte di Mahsa Amini, avvenuta in un carcere di Teheran lo scorso 16 settembre. Dopo che negli ultimi giorni le manifestazioni avevano raggiunto le università, e in particolare la Sharif di Teheran, lunedì hanno partecipato alle proteste anche ragazzi delle scuole superiori, e in particolare studentesse, che hanno manifestato togliendosi il velo islamico (hijab) e cantando slogan contro il regime teocratico che governa il paese.

Following the violent crackdown unleashed on students at Tehran's Sharif University last night, many universities have witnessed protests today.

Nei video delle proteste di lunedì, pubblicati su diversi social network, si vedono centinaia di studentesse sventolare il velo e cantare cori come «morte al dittatore» e «i mullah devono andare via», in riferimento ad Ali Khamenei, la Guida suprema e figura politica e religiosa più importante dell’Iran, e al clero sciita che governa il paese.

In diverse città le studentesse hanno strappato o calpestato le immagini di Khamenei appese ai muri delle proprie scuole, e in un caso si sono fatte fotografare di spalle, senza velo, mentre mostravano il dito medio a un ritratto della Guida suprema iraniana.

The first reaction from Iran's supreme leader about protests over the death of #MahsaAmini was loaded with warnings of escalation, yet the protests themselves spread to secondary schools today with some schoolgirls making a point about how they felt towards the supreme leader. pic.twitter.com/ya2MPr15b4

— Siavash Ardalan (@BBCArdalan) October 4, 2022