Per il prossimo inverno l’Italia si sarebbe assicurata abbastanza gas da sopperire a qualsiasi taglio alle esportazioni della Russia, dice Bloomberg

Secondo un’esclusiva di Bloomberg, per il prossimo inverno l’Italia si sarebbe assicurata forniture di gas sufficienti a colmare qualsiasi carenza anche nel caso in cui la Russia dovesse fare ulteriori tagli o addirittura interrompere del tutto le esportazioni di gas verso il nostro paese. Il risultato sarebbe stato raggiunto grazie al lavoro fatto dal governo negli ultimi mesi, che aveva portato a nuovi accordi con l’Algeria e l’Egitto. L’articolo di Bloomberg, di Alberto Brambilla e Chiara Albanese, si è basato su fonti che i due giornalisti hanno descritto come «vicine alla questione», quindi a conoscenza dei fatti.

Era già noto che la dipendenza dell’Italia dal gas russo si fosse molto ridotta negli ultimi mesi: al momento il gas russo rappresenta il 10 per cento delle importazioni italiane – secondo le stime più aggiornate riferite da Bloomberg – cioè il 40 per cento in meno rispetto al periodo precedente alla guerra in Ucraina. Gli accordi che negli ultimi mesi hanno maggiormente influito su questa riduzione sono stati quelli con l’Algeria e i paesi del Nord Europa.

L’indipendenza dal gas russo che l’Italia potrà eventualmente raggiungere quest’inverno non sarà in ogni caso definitiva: per ottenerla anche in futuro secondo Bloomberg servirà aumentare la capacità di rigassificazione, cioè aumentare le strutture in grado di riportare allo stato gassoso il gas naturale liquefatto. I piani italiani iniziali prevedevano di raggiungere questo tipo di indipendenza entro la primavera del 2025. L’Italia usa moltissimo il gas per la produzione di energia, importandolo quasi tutto (il 95 per cento nel 2021) perché la produzione nazionale è molto limitata.