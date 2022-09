Un uomo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco nove persone in una scuola di Izhevsk, in Russia

Lunedì mattina un uomo ha fatto irruzione in una scuola della città russa di Izhevsk, capitale della regione dell’Udmurtia, e ha ucciso a colpi d’arma da fuoco nove persone, tra cui cinque bambini. La polizia, che è intervenuta pochi minuti dopo le prime segnalazioni degli spari, ha fatto sapere che l’assalitore si è ucciso. Al momento non sono noti i motivi dell’attacco.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022