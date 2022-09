L’affluenza alle elezioni è stata del 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana

L’affluenza alle elezioni politiche del 25 settembre è stata di circa il 64 per cento, inferiore di quasi 10 punti rispetto al 2018, quando fu del 72,93 per cento: è la più bassa affluenza nella storia repubblicana e il calo è stato il più ampio di sempre tra un’elezione e l’altra. Per avere il dato definitivo mancano ancora qualche centinaio di sezioni, ma la tendenza è molto chiara. È ancora presto per trarre qualche conclusione rispetto al significato e alle implicazioni di questo calo: lo spoglio dei voti è appena iniziato e le prime proiezioni nei dati reali arriveranno nella nottata.

Le regioni in cui l’affluenza è calata meno rispetto alle ultime elezioni sono Sicilia (meno del 5 per cento), Emilia Romagna e Lombardia (meno del 7 per cento circa). La regione dove è calata di più è la Campania (meno 16 per cento circa). Le regioni in cui si è votato di più a queste elezioni sono Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Quelle in cui si è votato di meno sono Calabria e Sardegna. Sull’andamento della giornata elettorale potrebbe aver influito anche il maltempo: ha piovuto molto al Sud, soprattutto in Basilicata, Molise, Puglia e soprattutto in Campania, dove proprio a causa del maltempo in alcuni comuni domani le scuole resteranno chiuse.