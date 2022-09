La Finlandia vuole limitare l’ingresso dei cittadini russi nel paese

Il governo della Finlandia ha intenzione di introdurre nuove restrizioni per limitare in maniera significativa l’ingresso di cittadini russi nel paese. Secondo le informazioni ottenute da Yle, la televisione nazionale finlandese, verrà abbassato anche il numero dei visti turistici rilasciati ai cittadini russi. Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, in viaggio a New York, ha detto che è già stata preparata una bozza del provvedimento, che dovrebbe essere pronta a breve. Haavisto non ha fornito molti dettagli, ma ha aggiunto che le nuove restrizioni saranno molto rigide.

In queste ore stanno circolando foto e video di lunghe code di cittadini russi che cercano di lasciare il paese, sia negli aeroporti, sia in prossimità dei confini terrestri con i paesi vicini, tra cui appunto la Finlandia. Molti uomini, in particolare, stanno cercando di fuggire per evitare di essere arruolati in seguito all’annuncio della “mobilitazione parziale” di circa 300mila riservisti per andare a combattere in Ucraina. Venerdì la guardia di frontiera finlandese ha fatto sapere che il numero di cittadini russi che cercano di entrare in Finlandia è duplicato nel giro di una settimana.

