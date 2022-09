C’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 vicino a Genova

Giovedì alle 15.39 c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in Liguria: l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha segnalato che l’epicentro è stato a 2 chilometri da Bargagli, a est di Genova, e l’ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata sentita sia a Genova che in altre zone della regione. Al momento non sono stati segnalati danni o feriti.