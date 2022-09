In un’isola della Tasmania, in Australia, sono stati trovati morti 14 capodogli che si erano spiaggiati

Quattordici capodogli sono stati trovati morti arenati su una spiaggia di King Island, una delle isole della Tasmania, stato che fa parte dell’Australia. Al momento le cause dello spiaggiamento non sono note: un gruppo di biologi e veterinari sta svolgendo analisi per cercare di chiarire le circostanze. Sono in corso anche ricerche aeree per capire se nell’area si siano spiaggiati altri animali.

I capodogli sono enormi cetacei che possono raggiungere la lunghezza di 18 metri e pesare fino a 45 tonnellate. Vivono praticamente in tutti gli oceani, ma può capitare che si spingano vicino alla costa in cerca di cibo e che a causa della bassa profondità dell’acqua perdano l’orientamento.