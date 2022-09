Mathias Pogba, fratello del calciatore Paul Pogba, è stato arrestato con l’accusa di estorsione a suo fratello Paul

Mathias Pogba, fratello del calciatore Paul Pogba, è stato arrestato con l’accusa di aver tentato una estorsione ai danni di suo fratello Paul. Le Figaro aggiunge che oltre a Mathias Pogba altre quattro persone sono state formalmente indagate.

La storia era iniziata qualche mese fa. Secondo i suoi avvocati, Paul Pogba sarebbe stato ripetutamente minacciato da una gang criminale di cui farebbe parte anche il fratello Mathias. A un certo punto la gang gli avrebbe chiesto 13 milioni di euro come pagamento per la “protezione” ricevuta in questi anni. In caso di mancato pagamento avrebbe rivelato notizie sconvenienti sul giocatore, alcune riguardanti un presunto tentativo di “malocchio” nei confronti di Kylian Mbappé, attaccante del PSG e della nazionale francese, nonché attualmente uno dei migliori giocatori al mondo.

– Leggi anche: La storia delle presunte minacce ed estorsioni a Paul Pogba

Attraverso i suoi avvocati Pogba ha negato l’esistenza di un tentativo di “malocchio”. Yassine Bouzrou, avvocato di Mathias Pogba, sostiene invece che il suo assistito sia innocente e ha annunciato che farà appello contro l’arresto.