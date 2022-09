Celebripost

Tra la cerimonia degli Emmy Awards (qui foto e vincitori), le sfilate della settimana della moda di New York e le varie prime al Toronto International Film Festival, non sono mancate le occasioni per trovare qualcuno che valesse la pena fotografare. Fanno parte dell’elenco un paio di facce note che si erano viste di recente al festival di Venezia e che invece nei giorni scorsi erano tra quelli fotografati a Toronto, come Harry Styles, che presentava My Policeman, e Brendan Fraser, che invece si trovava lì per la prima di The Whale. Poi ci sono Jennifer Lawrence, David Letterman, Zlatan Ibrahimovic e un matrimonio reale belga.