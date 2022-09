L’esercito russo sta ritirando sempre più soldati dall’Ucraina nord-orientale

Dopo la rapida e vittoriosa controffensiva dell’esercito ucraino nel nord-est del paese, nelle ultime ore l’esercito russo ha cominciato a ritirare un numero sempre maggiore dei suoi soldati da quella regione. La controffensiva ha permesso all’esercito ucraino di raggiungere il confine con la Russia a nord, e di riconquistare a est quasi tutta la regione di Kharkiv, tranne le parti più orientali. In tutto, l’Ucraina ha riconquistato circa 9mila chilometri quadrati di territorio che nel corso della guerra era stato occupato dalle forze russe.

Nel frattempo sta continuando una controffensiva anche a sud, dove l’avanzata ucraina sta procedendo molto più a rilento. Anche qui, però, sembra che l’esercito russo sia in difficoltà: immagini satellitari verificate dall’Institute for the Study of War (ISW), centro studi americano specializzato in analisi militari, mostrano che quasi tutti i veicoli russi che si trovavano nella città occupata di Kyselivka, 15 chilometri a nord di Kherson, si siano ritirati in posizioni più arretrate.