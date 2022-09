La Svizzera ha individuato l’area in cui depositare le sue scorie nucleari

L’agenzia incaricata della gestione delle scorie radioattive prodotte in Svizzera (Nagra) ha individuato l’area in cui depositare le scorie nucleari prodotte nelle centrali del paese: è quella nel nord del Lägern, a nord di Zurigo, vicino al confine con la Germania. Secondo l’agenzia, questa sarebbe la zona più indicata e sicura per poter conservare le scorie, che dovrebbero essere depositate sottoterra, nell’argilla.

L’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS ha scritto che lunedì la Nagra presenterà la propria proposta al governo, che dovrà prendere una decisione entro il 2029. I media svizzeri scrivono che comunque la decisione finale potrebbe essere sottoposta a un referendum popolare.

La Svizzera produce circa il 40 per cento della propria energia elettrica grazie ai quattro reattori delle centrali nucleari di Beznau, Gösgen e Leibstadt, attive da decenni. Per ora le scorie prodotte dalle tre centrali vengono conservate in un deposito a Würenlingen, a pochi chilometri dalla zona selezionata, così come quelle prodotte nella centrale di Mühleberg, chiusa nel 2019: due anni prima la Svizzera aveva approvato un referendum per dismettere tutte le sue centrali attive e non costruirne altre.

