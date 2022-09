L’Italia ha battuto la Serbia 94-86 e si è qualificata ai quarti degli Europei di basket

La Nazionale maschile di basket ha battuto 94-86 la Serbia agli ottavi di finale degli Europei di basket e si è qualificata al turno successivo, dove incontrerà la Francia (mercoledì sera, sempre a Berlino).

Nonostante l’assenza di diversi titolari, la Serbia era data come favorita, guidata dalla presenza di Nikola Jokic, da due stagioni miglior giocatore (MVP) del campionato NBA. L’Italia — in campo inizialmente con Fontecchio, Melli, Polonara, Spissu e Tonut — ha chiuso il primo quarto sotto di otto punti, ma dal secondo in poi ha iniziato a rimontare fino all’ultimo quarto, dove ha realizzato 28 punti contro i 18 della Serbia.

Jokic è stato il miglior marcatore della partita, con 32 punti realizzati (e 13 rimbalzi presi), ma Spissu, Melli e Fontecchio ne hanno messi insieme 62, risultando decisivi come peraltro era già successo l’anno scorso a Belgrado nella vittoria che garantì alla Nazionale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.