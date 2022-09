Il funerale della regina Elisabetta II del Regno Unito si terrà il 19 settembre

Il funerale della regina Elisabetta II del Regno Unito si terrà lunedì 19 settembre alle 11 del mattino a Londra (le 12 in Italia), secondo un nuovo comunicato ufficiale della monarchia britannica; il giorno del funerale non sarà lavorativo nel paese in segno di lutto. Il feretro sarà trasportato a Londra da Edimburgo (Scozia) il prossimo 13 settembre, e nei giorni seguenti sarà esposto nel palazzo di Westminster, la sede del Parlamento. Il 19 settembre sarà trasferito nell’Abbazia di Westminster per il funerale di Stato.