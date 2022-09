Nello stato di New York è stato rimosso l’obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici, dopo più di due anni

Mercoledì la governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha annunciato la rimozione con effetto immediato dell’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici: era stato introdotto più di due anni fa, ad aprile del 2020. Ora su autobus, treni, metropolitane e altri mezzi di trasporto pubblici indossare la mascherina sarà a discrezione dei passeggeri. Hochul ha detto che l’obbligo di mascherina è stato rimosso anche nei rifugi per le persone senza fissa dimora e nelle carceri. È invece rimasto in vigore all’interno di ospedali, case di cura e altre strutture sanitarie pubbliche.

L’introduzione della mascherina obbligatoria sui mezzi di trasporto era stata una delle principali restrizioni adottate negli Stati Uniti per limitare la diffusione dei contagi da coronavirus, ed era rimasta in vigore anche dopo che l’obbligo era stato rimosso per esempio in molte scuole e in altri luoghi al chiuso. Lo scorso aprile l’obbligo di usare la mascherina sui trasporti pubblici era stato rimosso a livello federale, ma era stato mantenuto dallo stato di New York.