9 cose che abbiamo comprato ad agosto

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Due tazzine

Per fare un regalo, una redattrice ha comprato due tazzine TOILETPAPER (la rivista di sole immagini dell’artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari) di Seletti. La tazzina è decorata con piccole mani, ciascuna delle quali tiene un rossetto fra le dita. La redattrice dice che le tazzine «arrivano in tutta una scatolina con un suo perché». La singola tazzina costa 19 euro, su Amazon.

Una stazione di ricarica

Lo sviluppatore del Post ha comprato una stazione di ricarica, perché, spiega, «mi serviva un posto unico dove ricaricare sia l’iPhone sia le AirPods». Quello che sembra uno specchio è in realtà la parte a cui far aderire il telefono durante la ricarica (qui si capisce meglio). Per poterlo utilizzare, l’iPhone deve essere compatibile con gli alimentatori MagSafe e le AirPods devono essere quella di terza generazione. La stazione di ricarica costa 70 euro, su Amazon.

Un rimuovi polvere elettrico

Lo sviluppatore del Post ha comprato anche uno “spara-aria”, o meglio: un rimuovi polvere elettrico. «Mi serviva uno strumento per pulire dalla polvere i componenti dei computer e i set LEGO. Non aspira la polvere, semplicemente è aria compressa che ti permette di rimuoverla nei punti dove non riesci ad arrivare. È anche una scelta un po’ più ecologica visto che prima usavo le bombolette». Costa 75 euro, su Amazon.

Centrifuga per l’insalata

Un redattore – un altro – ha comprato una centrifuga per l’insalata perché, giustamente, ha deciso che era il momento di dire basta «alle insalate in busta, che non sanno di niente». È molto capiente, resta ferma sul piano mentre la azioni e senza cestello può essere usata direttamente come insalatiera. Si può lavare in lavastoviglie e costa 18 euro, su Amazon.

Un romanzo che può piacere a molti

Una redattrice ha comprato e letto Trust di Hernan Diaz, di cui dice che «è un bel romanzo di intrattenimento, adatto a molte persone: l’ho preso per mia madre, gliel’ho portato al mare, lo ha letto in due giorni e allora poi me lo sono riportata a casa e l’ho letto io (in tre giorni)». La redattrice dice che è una di quelle storie appassionanti in cui si intrecciano alcuni misteri, e che è bello leggerlo senza saperne nulla di più. La madre della redattrice addirittura suggerisce di non leggere la quarta di copertina. Si trova a 19 euro o poco meno su Amazon, IBS, Bookdealer.

Un cane pupazzo

Una redattrice ha comprato un cane di peluche che assomigliasse al suo vero cane, da regalare alla figlia unenne di un’altra redattrice. Il regalo è stato talmente apprezzato, dice la seconda redattrice, da prendere il posto della lontra che respira nel cuore della sua giovanissima proprietaria. Inizialmente la prima redattrice aveva visto questo in vendita da Ikea, ma poi ha scelto questo, che su Amazon costa 19 euro.

Cose per fare yoga

Una collaboratrice del Post ha comprato un set per fare yoga composto da due blocchi e una cinghia: «è economico e i blocchi in schiuma sono abbastanza grandi, con gli angoli smussati, che per certe posizioni yoga è un particolare che aiuta»: dice che sono anche «molto leggeri da trasportare se li si usa fuori casa, e che la cinghia fa bene il suo lavoro, senza scivolare». Costano 16 euro su Amazon.

Un libro sull’Irlanda

La stessa collaboratrice del Post ha comprato anche un libro che «rincorrevo da un po’»: è In Irlanda – il paese dei sognatori di Hans Tuzzi. Conferma quello che si legge nella terza di copertina, che «non è una classica guida di viaggio, ma una dichiarazione d’amore». A chi non conosce l’autore, per far capire il genere, solitamente cita alcuni titoli del Capitolo 1 come A Dublino sulle ali di un puca o Foche come ruote di scorta o Come tagliare esattamente a metà l’arco del cerchio della baia di Dublino. L’ha trovato a 27 euro su Amazon.

Un sacco-lenzuolo di cotone

Prima di partire per un viaggio una redattrice ha comprato un sacco-lenzuolo, utile quando si dorme in ostelli o strutture un po’ spartane che offrono letti con cuscini e coperte ma senza lenzuola. Evidentemente non era l’unica ad averne bisogno ad agosto, perché da Decathlon quelli di cotone erano esauriti e si trovavano solo di seta – per lei era troppo costosi – o di tessuto sintetico, che temeva l’avrebbero fatta sudare. Alla fine su Amazon ha trovato questo di Ferrino, che è di cotone e costa 22 euro.

