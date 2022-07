9 cose che abbiamo comprato a giugno

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli. Prima questi oggetti arrivavano in redazione. Da quando la normalità è parzialmente sospesa, arrivano direttamente nelle nostre case.

Un e-reader Kobo

Un redattore ha comprato un lettore ebook Kobo: il Libra 2, per la precisione. «Sono piuttosto soddisfatto soprattutto perché ha i pulsanti; per il resto è simile a un Kindle, con differenze minori, ma almeno accetta più formati». Una collega gli ha poi ricordato che dal 28 giugno anche Kindle funziona con il formato epub come gli altri e-reader: lui ha risposto che lo sapeva, ma che era comunque contento così. Il suo Kobo costa 190 euro sul sito ufficiale di Kobo. L’ha inaugurato leggendo Indelible city di Louisa Lim, un libro su Hong Kong.

Due sedie a sdraio

Una redattrice ha comprato due sedie a sdraio per il suo – invidiato – terrazzo, «solidissime e comode». Hanno la struttura in metallo e lo schienale regolabile e sono pieghevoli (quando sono piegate occupano poco spazio). Arrivano con un cuscinetto poggiatesta e un accessorio per appoggiare bibite e libri, o il telefono. La coppia costa 130 euro, su Amazon.

Un set di Lego

Non è propriamente un acquisto, ma data la gioia che ha provocato, abbiamo deciso di inserirlo lo stesso in questa lista. Un redattore ha ricevuto questo set di Lego come «regalo senza ragioni particolari da parte di un amico che lo ha visto in un negozio e si è ricordato della nostra condivisa passione per i Lego e per Willy Coyote e Beep beep». Pensava di metterci non più di quattro minuti per montarlo, ma ha confessato che c’è voluto un bel po’ di più. Sul sito di Lego il set costa 20 euro.

Ricambi per una penna a sfera con una storia

Racconta la persona che al Post si occupa degli abbonati: «Ai tempi in cui lavorava in Scozia, mio padre comprò una penna stilografica, una penna a sfera e una matita portamine placcate oro della Cross. Ora che mia madre ne ha distribuite una per figlio, a me è toccata la penna a sfera. Ho cercato le ricariche nei negozi specializzati ma proprio loro mi hanno detto di ordinarle online». Le ha trovate su Amazon, dove costano 12 euro.

Testine di ricambio generiche per spazzolini elettrici

La stessa persona ha poi fatto un acquisto con una storia meno personale ma comunque molto utile: «Ho provato per la prima volta ad acquistare testine di ricambio non originali per il mio spazzolino Philips Sonicare. Me l’aveva consigliato il dentista e lo uso da qualche anno, ma è difficile trovare le testine perché nei supermercati si trovano solo spazzolini e ricambi per Oral B. In più, quelle originali Philips costano poco più di 16 euro al paio. Online, invece, ne ho trovata una confezione da 10 pezzi a 14 euro e 50. Per ora non noto grandi differenze, a parte una vibrazione leggermente maggiore della testina quando la usi».

Un vestito di Marni x Uniqlo

Alla fine di maggio sul sito e nei negozi di Uniqlo è uscita una capsule collection realizzata in collaborazione con l’azienda di moda Marni, e una redattrice ha comprato questo vestito di cotone a righe (tra i pattern più riconoscibili delle ultime collezioni di Marni, appunto, insieme ai fiori). Molti degli altri capi della collezione sono andati rapidamente esauriti, ma il suo vestito è ancora disponibile in alcune taglie: costa 40 euro, sul sito di Uniqlo.

Due magliette Octopus

Octopus è un brand di abbigliamento fondato nel 2012 dal marchio di streetwear Iuter: i suoi capi sono molto riconoscibili perché su tutti quanti (dai calzini alle felpe) sono raffigurati i tentacoli di un polpo. Una redattrice ha regalato due magliette di questo brand ai figli del suo compagno, per il loro undicesimo compleanno: le desideravano perché vanno piuttosto di moda tra i loro coetanei. Quelle che ha scelto costano 32 euro, sul sito di Octopus.

Una lontra di peluche che “respira”

Per il suo primo compleanno, la figlia di una redattrice ha ricevuto in regalo una lontra di peluche che emette una luce, una musichetta rilassante e “respira”, una volta che le si preme la pancia. La redattrice precisa che il dettaglio del “respiro” sembra inquietante a dirsi, ma in realtà è di una certa tenerezza, e che la marmotta è l’unico peluche che sua figlia abbraccia. È prodotta da Fisher-Price e costa 37 euro, su Amazon.

Una borsa Medea x Mediterranea

Medea è un marchio italiano di borse fondato nel 2018 dalle gemelle bresciane Giulia e Camilla Venturini e diventato molto rapidamente “di culto”, come si dice.

Una redattrice ha comprato una delle borse della loro iniziativa Medea x Mediterranea. Come aveva fatto lo scorso anno, infatti, Medea ha messo in vendita sul suo sito 500 borse particolari: l’intero ricavato dalla loro vendita sarà devoluto al progetto umanitario Mediterranea. La borsa è verde fluo, ha una capacità di 10 litri, ed è impermeabile, in pvc: su uno dei due lati è stato stampato il codice IBAN di Mediterranea e la causale dell’eventuale bonifico per chi volesse fare una donazione vedendo la borsa. Costa 50 euro.

