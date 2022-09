L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato i due vaccini aggiornati contro Omicron 1

La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha dato il proprio parere favorevole all’utilizzo dei due nuovi vaccini contro il coronavirus, adattati per essere più efficaci contro Omicron 1 (BA.1). I vaccini potranno essere somministrati come dose di richiamo a tutte le persone con più di 12 anni di età. Il parere favorevole dell’AIFA è arrivato a pochi giorni di distanza da quello dell’Agenzia europea per i medicinali, che il primo settembre aveva raccomandato i due vaccini aggiornati di Pfizer-BioNTech e di Moderna.