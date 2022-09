Il principale porto merci di Shanghai è fermo a causa di un tifone

Il principale porto commerciale di Shanghai, Yangshan, in Cina, ha sospeso le operazioni di carico e scarico dei container a causa dell’avvicinamento di un tifone chiamato Hinnamnor. La notizia è stata diffusa da CCTV, la televisione di stato cinese, che ha citato fonti dell’autorità marittima di Shanghai. Il porto di Shanghai è uno snodo particolarmente importante per le merci trasportate in tutto il mondo attraverso container. Un’interruzione delle operazioni, anche minima, può avere effetti sulle forniture di materiali e in generale sulla catena di approvvigionamento di prodotti e componenti.

Secondo i dati rilevati dal centro meteorologico cinese, la velocità del vento ha raggiunto i 52 metri al secondo: il tifone si sta dirigendo a nord, verso la Corea del Sud e la costa occidentale del Giappone, e alcune compagnie aeree sono state costrette a cancellare molti voli. Lunedì nelle città cinesi di Ningbo e di Zhoushan le scuole rimarranno chiuse per precauzione. Un tifone è un fenomeno atmosferico simile a uragani e cicloni: vengono chiamati così le forti tempeste tropicali che si verificano nell’Oceano Pacifico nordoccidentale