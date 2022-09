Negli stadi di Serie A verranno ridotti i tempi di illuminazione per risparmiare energia

La Lega Serie A — l’associazione delle venti squadre del campionato di calcio – ha annunciato alcune misure che adotterà per risparmiare energia, in considerazione dell’aumento generale dei costi energetici (in particolare del gas). A partire dalle gare in programma sabato 3 settembre, gli impianti di illuminazione degli stadi potranno rimanere accesi per un massimo di 4 ore.

La Lega Serie A specifica che per quanto riguarda le partite che si giocano di giorno, con inizio dalle 12.30 alle 18, «la piena accensione dovrà essere garantita 60 minuti prima dell’inizio della gara», mentre per le partite serali, quelle che iniziano alle 20.45, «la piena accensione dovrà essere garantita 90 minuti prima dell’inizio della gara».

Le ultime regole, pubblicate a fine luglio, non stabilivano un limite di tempo massimo di accensione dell’illuminazione degli stadi, ma prevedevano che per le gare serali gli impianti venissero accesi a pieno regime 120 minuti prima dell’inizio, e per quelle diurne 90 minuti prima.