La NASA spera di lanciare Artemis 1 sabato

La NASA proverà a effettuare il lancio di Artemis 1 sabato 3 settembre, dopo il rinvio di lunedì 29 agosto dovuto ad alcuni problemi tecnici riscontrati sulla rampa di lancio. La missione è ritenuta cruciale per sperimentare le funzionalità del nuovo enorme razzo Space Launch System (SLS), che ha il compito di spingere il veicolo spaziale Orion verso la Luna, nell’ambito del programma Artemis per tornare a esplorare con esseri umani il nostro satellite naturale.

Il nuovo lancio è in programma per le 20:17 (ora italiana) di sabato, ma i responsabili della missione confermeranno la data giovedì 1 settembre, sulla base di altri dati e informazioni raccolti nel frattempo.

Lunedì la partenza era stata rinviata in seguito a un problema emerso con un motore del primo stadio (Core Stage) di SLS, la cui temperatura era diversa da quella degli altri tre motori. I tecnici della NASA hanno ipotizzato che il disguido non fosse di per sé il motore, ma uno dei sensori del razzo che non rilevava la corretta temperatura di alcuni componenti. Nel caso in cui si ripresentasse lo stesso problema, saranno utilizzati i dati provenienti da altri sensori per determinare se ci sia effettivamente un malfunzionamento o solo una rilevazione scorretta.

Entro giovedì, i tecnici della NASA compiranno comunque nuove verifiche per confermare il nuovo piano. Il lancio potrebbe essere anche riprogrammato per lunedì 5 settembre, ma nel caso di un ulteriore rinvio, SLS dovrebbe essere rimosso dalla rampa di lancio e riportato nel suo hangar, il grande Vehicle Assembly Building, per ulteriori attività di manutenzione.