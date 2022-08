C’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 al largo della costa ionica della Grecia: è stato sentito anche in Puglia e Calabria

Martedì mattina alle 6.49 (le 5.49 in Italia) è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 vicino alla costa ionica della Grecia, a ovest dell’isola di Leucade (Lefkada). Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto epicentro a circa 30 chilometri dalle coste di Leucade e l’ipocentro a 17 chilometri di profondità. La scossa è stata sentita anche in Puglia e Calabria. Al momento non ci sono notizie di danni o feriti.