I New York Yankees stanno investendo nell’acquisizione del Milan, scrive il Financial Times

Secondo il Financial Times la squadra di baseball dei New York Yankees, una delle società sportive più ricche al mondo, è tra gli investitori che sostengono il fondo d’investimento americano RedBird Capital Partners nell’acquisizione del Milan. In questi giorni RedBird starebbe infatti concludendo l’operazione, dopo l’accordo raggiunto a giugno con il fondo Elliott Management, e dopo aver raccolto 1,2 miliardi di dollari, ossia la valutazione del club fatta in estate tra le due parti.

Insieme ai New York Yankees, proprietà della famiglia Steinbrenner e valutati complessivamente 6 miliardi di dollari, tra gli investitori ci sarebbe anche Main Street Advisors, società di consulenza finanziaria con sede a Los Angeles che gestisce i patrimoni di LeBron James e di artisti come Drake, Dr.Dre, Jimmy Iovine e Billie Eilish. Sempre secondo il Financial Times, RedBird annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner già mercoledì, giorno in cui dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del Milan.