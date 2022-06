L’accordo tra i fondi Elliott e RedBird per l’acquisto del Milan è ufficiale

Come anticipato nei giorni scorsi, i fondi d’investimento statunitensi Elliott Management e RedBird Capital Partners hanno sottoscritto un accordo per la vendita del Milan, che verrà conclusa entro il prossimo settembre. Il club è stato valutato 1,2 miliardi di euro e l’accordo prevede che Elliott mantenga una partecipazione di minoranza nella società e dei rappresentanti nel consiglio d’amministrazione, d’ora in avanti presieduto da RedBird.

Nel comunicato pubblicato mercoledì sul sito del Milan si legge: «La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l’area sportiva e il management del club per dare continuità al percorso intrapreso, puntando a un ritorno ai vertici del calcio mondiale».

RedBird è un fondo creato nel 2014 da Gerry Cardinale, ex partner della banca d’affari Goldman Sachs, e ha investimenti soprattutto nel mondo dello sport. Ha una quota nel Fenway Sports Group, la società che controlla il Liverpool e la squadra di baseball dei Boston Red Sox, ma anche in On Location Experiences, società a cui il Comitato Olimpico Internazionale ha appaltato la vendita di biglietti e i pacchetti di ospitalità delle prossime tre Olimpiadi. In tutto RedBird sostiene di gestire investimenti per circa 6 miliardi di dollari.