La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia sarà visitata dagli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica

La delegazione di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), l’organizzazione dell’ONU incaricata di controllare il settore dell’energia nucleare, è partita per andare a visitare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e arriverà a destinazione entro la fine di questa settimana. La delegazione dovrà verificare che non ci siano danni alla centrale, che è la più grande d’Europa e che si trova in una regione ucraina occupata dall’esercito russo in cui da settimane vengono compiuti attacchi, con crescenti preoccupazioni legate al rischio di un incidente nucleare.

Giovedì scorso la centrale era stata anche tagliata fuori dalla rete elettrica ucraina dopo essere stata danneggiata da alcuni incendi, probabilmente causati dai bombardamenti. Era stata riconnessa alla rete elettrica nazionale solo venerdì pomeriggio.

