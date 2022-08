Max Verstappen ha stravinto il Gran Premio del Belgio

Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, corso domenica sul circuito di Spa-Francorchamps, ottenendo la nona vittoria su quattordici gare disputate in questo Mondiale. Verstappen era partito quattordicesimo, nonostante avesse concluso le qualifiche con il giro più veloce, a causa della penalizzazione ricevuta per aver cambiato motore. In gara ha però recuperato facilmente quattordici posizioni in soli 12 giri: la rimonta dalle retrovie al primo posto più veloce nella storia della Formula 1.

Già nelle qualifiche Verstappen e la Red Bull avevano dimostrato di essere nettamente più veloci degli altri. In gara soltanto l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, secondo classificato, è riuscito in qualche modo a tenere il passo arrivando al traguardo con meno di venti secondi di distacco.

Il ferrarista Carlos Sainz, partito dalla pole position, è arrivato terzo con un ritardo di quasi trenta secondi, seguito da George Russell della Mercedes e dall’altro ferrarista, Charles Leclerc, partito anche lui dalle retrovie per aver cambiato il motore e arrivato al traguardo con oltre un minuto di ritardo. A fine gara, inoltre, Leclerc è stato penalizzato per aver superato i limiti di velocità nella sosta ai box ed è sceso in sesta posizione, dietro Fernando Alonso.

Il Gran Premio del Belgio era il primo dopo la sosta estiva del Mondiale, che da qui in poi entrerà nella sua fase decisiva. Con la nona vittoria stagionale, Verstappen ha aumentato ulteriormente il suo vantaggio in classifica, che già dopo l’ultima gara era di ottanta punti dal secondo, Leclerc, ora superato da Perez. Adesso ne ha 93. Il prossimo Gran Premio, peraltro, si correrà la prossima settimana in casa di Verstappen a Zandvoort, nei Paesi Bassi.