Il tema principale di cui si occupano quasi tutti i giornali nazionali oggi è ancora il gas, il cui prezzo continua a salire giorno dopo giorno e che venerdì ha superato per la prima volta i 300 euro al megawattora. A questo proposito è probabile che nei prossimi giorni venga organizzata una riunione d’emergenza dei leader europei, per trovare una soluzione comune alla crisi. Su Repubblica si parla ancora dell’inchiesta che ha rivelato come per anni ci sia stata una spia russa infiltrata tra gli ufficiali della base NATO di Napoli: nell’edizione di oggi ci sono nuovi dettagli sulla vita della spia in Italia. Diversi giornali, inoltre, danno molto spazio alla morte dell’imprenditore Alberto Balocco, ucciso da un fulmine mentre era in bici.