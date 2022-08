È morto colpito da un fulmine Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda di dolci: aveva 56 anni

Venerdì pomeriggio è morto a 56 anni Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria di Fossano, in provincia di Cuneo. È morto colpito da un fulmine mentre stava facendo una gita in bici in Val Chisone, in Piemonte, sulla strada che porta al colle dell’Assietta. Insieme a lui è morto colpito da un fulmine anche un suo amico, Davide Vigo, che stava pedalando vicino a lui. L’azienda Balocco, nota soprattutto per la produzione di panettoni e pandori, era stata fondata da Francesco Antonio Balocco nel 1927. Il nipote Alberto ne era diventato amministratore delegato negli anni Novanta.