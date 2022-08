Il Wall Street Journal dice che la prossima settimana gli ispettori dell’ONU visiteranno la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il Wall Street Journal ha scritto, citando fonti a conoscenza dei fatti, che la prossima settimana un gruppo di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), l’organizzazione dell’ONU incaricata di controllare il settore dell’energia nucleare, visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che si trova in Ucraina in una regione occupata dall’esercito russo.

La centrale di Zaporizhzhia, nel sud del paese, è la più grande d’Europa e la nona più grande al mondo, e prima dell’invasione russa produceva un quinto circa dell’energia elettrica dell’Ucraina. Nelle ultime settimane si è parlato molto del rischio di un incidente alla centrale per via dei bombardamenti che ci sono stati nella zona (e di cui Russia e Ucraina si sono accusate reciprocamente).

Giovedì, peraltro, la centrale è stata tagliata fuori dalla rete elettrica ucraina dopo essere stata danneggiata da alcuni incendi, probabilmente causati da bombardamenti. È stata riconnessa alla rete elettrica nazionale solo venerdì pomeriggio.

Le autorità ucraine e i governi occidentali chiedono da settimane che gli ispettori dell’ONU possano visitare la centrale per verificare che non ci siano danni. La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin aveva detto che avrebbe permesso una visita degli ispettori, ma non aveva indicato una data. Secondo il Wall Street Journal la visita potrebbe avvenire già lunedì.