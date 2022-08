Secondo Biden le idee politiche di Trump sono «una sorta di semi-fascismo»

Giovedì, durante un evento di raccolta fondi per i Democratici, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito «semi-fasciste» le idee politiche del suo predecessore Donald Trump. Biden si è riferito allo slogan elettorale di Trump “Make America Great Again” e a tutti i Repubblicani, che ha definito «estremi», e ha detto:

Non è solo Trump, è l’intera filosofia che sta alla base del… dirò una cosa: è una sorta di semi-fascismo.

Biden ha usato parole particolarmente dure nei confronti di Trump, secondo alcuni commentatori anche sulla scia dei propri successi degli ultimi mesi: Biden è infatti riuscito a far approvare buona parte del suo programma, tra le altre cose facendo passare il più importante investimento in politiche ambientali della storia degli Stati Uniti, nuovi fondi per la sanità pubblica e una riforma in direzione del controllo delle armi che, benché modesta e limitata, è la prima in 28 anni.

Tra pochi mesi negli Stati Uniti si terranno inoltre le elezioni di medio termine (previste a novembre): le parole di Biden sono state viste anche come una sorta di inaugurazione della propria campagna elettorale in sostegno dei Democratici. Biden ha parlato dei successi ottenuti negli ultimi mesi e delle promesse elettorali ancora da realizzare, contrapponendo le proprie politiche a quelle promosse dall’amministrazione Trump, soprattutto sull’ambiente e sui diritti civili.

«È in gioco la sopravvivenza del nostro pianeta», ha detto Biden, che ha aggiunto che se i Repubblicani governassero il paese «le donne non avrebbero diritto di scelta, in nessuno stato». I Repubblicani hanno definito «spregevoli» le parole di Biden.

– Leggi anche: I molti successi di Biden, nonostante tutto