Facebook sta mostrando un sacco di post di sconosciuti

Da questa mattina moltissime persone stanno segnalando un insolito bug di Facebook: i feed degli utenti (cioè le pagine principali del social network con il flusso di notizie) sono piene di commenti, foto e video postati sui profili di persone famose, invece dei soliti post di amici e account seguiti. Il problema sembrerebbe quindi legato all’algoritmo del social network, che solitamente ha l’obiettivo di mostrare agli utenti contenuti che potrebbero interessargli.

In queste ore invece l’algoritmo sta funzionando in un modo per cui è più probabile che un utente veda un messaggio postato da qualsiasi sconosciuto sulla pagina di un personaggio famoso che segue. Moltissimi utenti si stanno lamentando di riuscire a vedere solo cose che tendenzialmente non gli interessano, pubblicate da persone che non conoscono. Altri hanno approfittato delle nuove regole per far circolare meme, per dare risalto a campagne e donazioni o per promuovere progetti.

Ma che succede su Facebook lol pic.twitter.com/udSSzkpIL9 — A.C (@AndreaC_1998_) August 24, 2022

Non si ricordano bug di questo genere su Facebook in passato. Dalle segnalazioni il problema sembra molto esteso, ma non riguarda tutti. Un portavoce di Facebook ha detto a TechCrunch che l’azienda è a conoscenza dei malfunzionamenti e sta lavorando per risolverli. Downdetector, un sito che monitora il funzionamento dei servizi su internet, ha raccolto segnalazioni di malfunzionamenti anche al sito e all’applicazione, ma non è chiaro se siano legati a quelli del feed.

Il mese scorso Facebook aveva introdotto alcune modifiche al suo vecchio feed di notizie, “spacchettandolo” tra “Home” e altri dedicati agli amici, ai gruppi e alle pagine seguite. Home è quello personalizzato, in cui Facebook mostra le notizie che ritiene possano interessare al singolo utente sulla base di una serie di informazioni raccolte dalla sua attività sul social network. Negli altri invece ora compaiono i contenuti di amici, gruppi e pagine secondo un ordine più cronologico.